Тегеран, , 09:05 — REGNUM 30 июля президент Ирана Хасан Рухани в отдельных посланиях поздравил лидеров мусульманских государств с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 июля.

В своих посланиях Рухани выразил надежду, что лидеры исламских стран в свете готовности и совместных усилий смогут добиться единства и целостности в мусульманском мире и, приняв соответствующие меры, искоренят COVID-19, который сегодня является главной угрозой человечеству.

«Курбан-байрам является проявлением покорности повелению Бога, его безграничной доброты и милосердия, а также высочайшей и чистейшей степенью послушания и рабства Творцу», — сказал он.

Президент страны также выразил надежду, что все мусульмане мира, благодаря этому благословенному празднику и опираясь на высокие учения Ислама, смогут идти по пути сближения с Богом.