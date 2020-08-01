Тегеран, , 09:05 — REGNUM 30 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика не видит никаких ограничений для расширения отношений с дружественной страной Катаром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 июля.

В телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани президент Ирана заявил, что между двумя странами сложились теплые отношения. Кроме того, Рухани поздравил катарского эмира с праздником Курбан-байрам.

Он выразил надежду, что обе страны станут свидетелями дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений в свете усилий, предпринимаемых в рамках совместной экономической комиссии, которая, как он надеется, вновь соберется вскоре после ликвидации пандемии коронавирусной инфекции.

Президент Ирана подчеркнул необходимость придания импульса отношениям между двумя соседними странами, учитывая тяжелое положение в регионе.

«Региональная безопасность и стабильность достижимы только в рамках регионального сотрудничества», — заявил Рухани.

Эмир Катара, в свою очередь, поздравил Рухани с праздником Курбан-байрам, выразив надежду, что этот знаменательный праздник наполнит благословением все мусульманские народы.