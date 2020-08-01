Тегеран, , 08:46 — REGNUM 30 июля посол Ирана в Бейруте Мохаммад-Джалал Фирузния и премьер-министр Ливана Хасан Диаб на встрече в ливанской столице подчеркнули необходимость развития отношений между двумя странами в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 июля.

В ходе встречи иранский посол заявил, что Исламская Республика всегда будет поддерживать ливанское правительство и народ. Фирузния также объявил о комплексной поддержке Бейрута в борьбе с угрозами и агрессией со стороны режима Израиля.

Ливанский премьер-министр, со своей стороны, высоко оценил поддержку Ирана Ливану в различных направлениях. Диаб выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских отношений и углубление сотрудничества в различных областях. По его словам, укрепление связей между Ираном и Ливаном является главным приоритетом его страны.