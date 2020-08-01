Тегеран, , 08:45 — REGNUM 30 июля первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в отдельных посланиях поздравил своих мусульманских коллег из других стран с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 июля.

Джахангири отметил, что Курбан-байрам является «проявлением чистого послушания перед лицом божественного повеления Бога». Он пожелал процветания всем мусульманским народам и странам в этот знаменательный день.

Он также выразил надежду, что мусульманские государства станут свидетелями солидарности, мира и спокойствия в свете усилий, предпринимаемых всеми мусульманскими правительствами и учеными, в то время как они успешно сдерживают распространение коронавирусной инфекции (COVID-19).

Он также подчеркнул, что мусульманские правительства должны сосредоточиться на единстве и солидарности для обеспечения безопасности и благополучия великой мусульманской уммы.