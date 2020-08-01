Москва, , 02:53 — REGNUM Выдвинутое Варшавой обвинение в закладке бомбы в самолёт бывшего польского президента Леха Качиньского во время ремонта воздушного судна в России раскритиковал 31 июля телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

По его словам, Россия физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолёт вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах.

«Это трагический вопрос, к которому не имеет отношения Россия», — цитирует издание «URA.Ru» Соловьёва.

Кроме того, отметил журналист, даже предположение о том, что Москва причастна к закладке взрывного устройства, повлечёт за собой вывод о совершении покушения и ликвидацию руководителя страны НАТО, а следовательно речь будет об объявлении войны.

Напомним, 31 июля польская комиссия по повторному расследованию катастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб Качиньский, сообщила, что взрывчатые вещества, якобы уничтожившие самолёт, были заложены во время ремонта в России.

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