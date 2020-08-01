Москва, , 00:39 — REGNUM Белорусские власти должны немедленно освободить всех российских граждан, безосновательно называемых представителями ЧВК «Вагнер», и принести им свои извинения. Так прокомментировала задержание в Белоруссии сотрудников ЧВОК «Мар» в Белоруссии депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий Елена Панина.

Поле Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня уже полностью понятна картина произошедшего. Российские охранники направлялись в Ливию через Минск и Стамбул для охраны одного из нефтяных месторождений в Ливии. Почему через Минск — тоже понятно. Авиасообщение между Москвой и Стамбулом только на днях стало разрешено, а через Минск функционировало без всяких ограничений.

При этом белорусские власти были полностью в курсе идущего транзита. Первая партия охранников вылетела аналогичным маршрутом несколько дней назад, но вторая по произошедшим уже в Белоруссии причинам, которые будут установлены, опоздала на рейс и вынуждена была задержаться.

Более того. Сопровождением российских охранников на территории республики занималась белорусская фирма. Уже известна фамилия гражданина Белоруссии, который занимался их сопровождением на территории республики. Проживали они на территории санатория Федерации профсоюзов, который возглавляет бывший сотрудник Совбеза республики, доверенное лицо Виктора Шеймана — «серого кардинала» белорусской политики, который является одним из самых влиятельных людей в республике.

И, наконец. Белорусские власти не предъявили никаких доказательств того, что российские граждане планировали какие-либо противоправные действия в республике.

Исходя из этого, задержанные граждане России должны быть немедленно освобождены.

Что касается политической части этого скандала, то произошедшее является следствием той специфики, которой отличаются нынешние белорусские выборы».

Елена Панина

Елена Панина отметила, что в ходе этой кампании президент Белоруссии все больше становится заложником тех сил, которые пытаются лишить его свободы маневра, сжечь мосты в отношениях с Россией, и, в конечном счете, толкнуть на путь Януковича. Возможно, предположила российский политик, Лукашенко смогли разогреть психологически, тонко сыграв на эмоциональных струнах его личности.

«В любом случае, у белорусского лидера должно хватить политической мудрости, чтобы осудить провокацию и освободиться от влияния манипуляторов, которые толкают его в пропасть, а Белоруссию — к украинскому сценарию с неизбежным политическим и экономическим крахом», — отметила политик.