Москва, , 00:01 — REGNUM В Российской Федерации появился новый день воинской славы — 9 октября. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля.

Красноармейцы в горах Эльбруса

День воинской славы 9 октября — это день разгрома немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ в 1943 году.

В пояснительной записке к закону отмечается, что битва за Кавказ имела исключительно важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей Великой Отечественной войны. По своей продолжительности — 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) — она уступает лишь 900-дневной блокаде Ленинграда.

При этом битва за Кавказ действительно являлась одним из ключевых моментов войны. Третий рейх отправил мощную и хорошо подготовленную группировку войск для того, чтобы перевалить Кавказский хребет и разгромить малочисленные части Красной армии в Закавказье. По данным советской разведки, в случае удачного форсирования Кавказского хребта Вермахтом в войну против СССР могла вступить Турция, и тогда судьба стратегически важных нефтепромыслов в Баку была бы предрешена, и Красной армии было бы нечем заправлять танки.

В ходе героической обороны Кавказа, в которой участвовали как части Красной армии, так и ополчения горских народов, удалось остановить наступление хорошо подготовленных частей Вермахта, а затем выбить врага с Северного Кавказа.