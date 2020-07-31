Минск, , 23:53 — REGNUM Задержанных в Белоруссии российских граждан допросили в присутствии их адвокатов. Об этом сегодня, 31 июля, заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов.

Напомним, что 29 июля сотрудники КГБ Белоруссии задержали 33 гражданина России. Против них было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта», за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Затем Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержанные российские граждане подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике в преддверии выборов президента.

По словам Агафонова, все задержанные российские граждане были допрошены в присутствии их адвокатов. О каких именно адвокатах идет речь (предоставленных Белоруссией или нанятых), не уточняется. Якобы показания задержанные дали непоследовательные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел России заявило, что группа российских граждан следовала через Белоруссию транзитом, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. Российская сторона подчеркивает, что официальный Минск выдвигает против российских граждан абсурдные и одиозные обвинения, которые не выдерживают никакой критики.