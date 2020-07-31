Киев, , 22:56 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подозревает 28 из 33 граждан России, задержанных 29 июля в Белоруссии, в «терроризме», как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает офис генерального прокурора Украины.

«28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (статья 258−3 УК Украины)», — сказано в заявлении офиса генерального прокурора Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России был задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в пансионате под Минском. Их назвали бойцами «ЧВК Вагнера», которого никогда не существовало, и обвинили в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов.

Правоохранительные органы Белоруссии также сообщили, что на территории страны якобы находятся еще 170 российских наемников, сейчас идет их поиск.

Против российских граждан было возбуждено уголовное дело.

В Минске продемонстрировали, что намерены расследовать инцидент совместно с Киевом.

Российская сторона в жесткой форме заявила, что считает всех задержанных гражданами РФ, не зависимо от их второго гражданства и крайне негативно отнесется к тому, что российские граждане могут быть выданы третьей стороне.

Также посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что обвинения против российских граждан выдвинуты абсурдные, нет никаких доказательств их вины и нет никакого состава преступления. Москва требует выдачи задержанных граждан России.