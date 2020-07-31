Киев, , 22:43 — REGNUM В МИД Украины 31 июля прошли переговоры замминистра Василия Боднара с белорусским послом Игорем Соколом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе беседы стороны обсудили ход подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию и организации 8−9 октября 2020 г. III Форума регионов в г. Гродно», — сказано в официальном сообщении.

Также были обсуждены вопросы проведения в сентябре белорусско-украинских межмидовских политических консультаций.

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Тем временем киевские власти оформляют документы на экстрадицию арестованных в Белоруссии 29 июля 33 граждан России. По версии белорусских спецслужб, насильственно удерживаемые российские граждане являются «боевиками», целенаправленно прибывшими в Минск для совершения преступлений.

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