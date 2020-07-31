Минск, , 22:41 — REGNUM Министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора проинформировал министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея об итогах встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине — создании так называемого «Люблинского треугольника». Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Макей в свою очередь довёл до Кулебы «подходы белорусской стороны по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации в Республике Беларусь и усилению контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы».

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Напомним, 30 июля СБУ заявила о намерении добиваться от Минска экстрадиции 33 задержанных граждан России, которых в белорусские пропагандисты позиционируют как «боевиков» из «ЧВК Вагнера», якобы намеревавшихся совершить уголовные преступления на территории Белоруссии. МИД Белоруссии передал украинским коллегам списки задержанных граждан РФ, и в Киеве уже заявили, что намерены привлечь к уголовной ответственности 28 из 33 узников Александра Лукашенко.

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