Вашингтон, 31 июля 2020, 22:11 — REGNUM США рассматривают варианты ограничительных мер против приложения TikTok, включая его полный запрет, заявил 31 июля журналистам президент США Дональд Трамп.

Мобильное приложение TikTok
Мобильное приложение TikTok

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-что и другое», — сказал Трамп.

«Есть пара вариантов… Посмотрим, что будет дальше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что TikTok может быть запрещен в США, как и другие китайские социальные сети, так как они могут передавать частную информацию китайским властям.

Напомним, приложение TikTok позволяет создавать и просматривать короткие видео. Появившись в 2018 году, оно стало лидером в сегменте коротких видео в Китае и быстро набирает популярность по всему миру.

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