Минск, , 21:24 — REGNUM Спецслужбы Белоруссии продолжают отстаивать ранее выдвинутую версию о том, что 33 задержанных 29 июля гражданина России целенаправленно приехали в Белоруссию, чтобы совершить уголовные преступления накануне финала президентской кампании. Специальный сюжет на эту тему был выпущен в эфире государственного телеканала «ОНТ» вечером 31 июля.

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В телесюжете использованы оперативные материалы спецслужб — фотографии задержанных граждан России, видеозаписи захвата группой «А» КГБ в санатории «Белорусочка» под Минском, а также другие материалы. Комментарии представителя СК Александра Агафонова и пропагандистов обосновывали тезис о том, что заблаговременное бронирование номеров в минской гостинице и пансионате под Минском являлись частью спецоперации.

«Конечной точкой маршрута был именно Минск», — утверждалось в пропагандистском материале.

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Также утверждалось, что задержанные 33 гражданина России — это «наёмники, чьим бизнесом является именно смерть».

По версии спецслужб Белоруссии, озвученные пресс-службой Кремля и МИД РФ объяснения пребывания 33 задержанных российских граждан в Белоруссии являются дезинформацией. На самом деле, сообщили белорусским телезрителям авторы телерепортажа, готовилось алиби при подготовке к совершению преступления.

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