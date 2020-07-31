31 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Российско-белорусская «прозрачная» граница долгое время радовала граждан двух частей недостроенного Союзного государства. Захват заложников стал поводом для ревизии отношений между Минском и Москвой, что отразится на привычных удобствах бизнеса и обывателей. Киев охотно втянулся в этот конфликт.

Сергей Артёменко, , 21:50 — REGNUM ФСБ России усилила контроль в приграничной с Белоруссией зоне. Пограничники особо тщательно проверяют законность оснований пересечения границы. Граждане жалуются на очереди и отказы в пропуске на белорусскую территорию.

Иван Шилов © ИА REGNUM

За проблемы на границе они могут сказать большое человеческое спасибо Александру Лукашенко и его окружению. Не стоит также забывать об их местных и зарубежных консультантах.

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Для пересечения государственной границы в период пандемии (не признанной властями Белоруссии) требуется оформление выездных документов в порядке, установленном правительством России. Официальный Минск не информирует об этом своих граждан, поэтому на границе возникают напряжённые ситуации.

Усиление контроля за выездом последовало после того, как в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, следовавшие транзитом в Турцию через минский аэропорт. Опоздав на рейс, они поселились в пансионате под Минском, где их арестовала «Альфа» белорусского КГБ при поддержке минского ОМОНа.

Внятных объяснений такого шага официальный Минск до сих пор предъявить не может, озвучивая лишь голословные подозрения. Кремлёвская пресс-служба назвала их инсинуациями.

Совбез и Следком Белоруссии позиционируют задержанных как опасных боевиков, которые якобы причастны к деятельности оппонентов Александра Лукашенко на президентских выборах. Однако никаких доказательств этого опять же нет.

Наоборот, появляются сведения о причастности к обеспечению транзитного коридора не чужих для помощника президента Белоруссии по национальной безопасности Виктора Лукашенко бизнесменах вроде Александра Зайцева (Sohra Group занята в экспорте вооружений). Возможно, именно поэтому только 31 июля глава СК Белоруссии Иван Носкевич разрешил российскому консулу посетить задержанных граждан Российской Федерации.

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Белорусские власти возбудили уголовные дела в отношении задержанных 33 граждан России, сообщил 30 июля журналистам госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков. По его словам, задержанным вменяется «подготовка террористических актов».

Равков сообщил также журналистам, что ещё «до двухсот» въехавших в Белоруссию российских граждан находятся в розыске по подозрению в преступной деятельности. Часом ранее он же на специально созванном собрании с кандидатами в президенты рассказывал им, как в России готовятся новые группы «боевиков» для заброски на белорусскую территорию.

Де-факто официальный Минск обвинил Россию в развязывании необъявленной террористической войны. Следком Белоруссии в странном сообщении от 30 июля уточнил: «грязные намерения», о которых говорил на заседании белорусского Совбеза 29 июля Лукашенко, должны были осуществить «сотрудники ЧВК Вагнера».

Создавая проблемы для белорусских граждан и межгосударственных отношений, официальный Минск напористо валит с больной головы на здоровую. Лукашенко 29 июля за санкционированный им захват российских заложников потребовал объяснений от России, а 31 июля уже МИД Белоруссии направил России ноту с возмущением по поводу усиления контроля на границе.

Важная деталь: Лукашенко демонстративно избегает прямого контакта с российским лидером, хотя для этого достаточно снять телефонную трубку. Глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков в общении с журналистами 30 июля сказал, что переговоров между главами государств по нынешней проблеме не было.

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Многие факты указывают на то, что провокация с «вагнеровцами» готовилась в Минске заблаговременно, с прицелом на международный торг и усиление пограничного контроля. В день инцидента — 29 июля — государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» продемонстрировал в телеэфире сканы паспортов 33 российских граждан. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсуждал 30 июня проблему с 33 задержанными гражданами России не только с главой российской дипмиссии Дмитрием Мезенцевым, но и приглашённым на эту встречу главой украинской дипмиссии Петром Врублевским.

Также 30 июля Служба безопасности Украины заявила о намерении добиваться экстрадиции задержанных КГБ Белоруссии «боевиков». На следующий день, 31 июля офис украинского генпрокурора подтвердил оформление экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан России.

Офис генпрокурора Украины обратился к белорусскому генпрокурору Александру Конюку с запросами о временном аресте задержанных 29 июля российских граждан. В официальном сообщении сказано, что «28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины)».

«Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе», — проинформировала пресс-служба украинского генпрокурора.

Во время состоявшегося 31 июля в Киеве брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что получил от МИД Белоруссии списки задержанных граждан России. При этом он отметил, что власти Белоруссии попросили проверить фигурантов списка «на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях» — то есть в Донбассе, на территориях ДНР и ЛНР.

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Также в пятницу, 31 июля, белорусский посол на Украине Игорь Сокол провёл переговоры с украинским замминистра иностранных дел Василием Боднаром. Согласно официальному сообщению, они «обсудили ход подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию и организации 8−9 октября 2020 г. III Форума регионов в г. Гродно».

Кулеба и Макей 31 июля обсудили «подходы белорусской стороны по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации в Республике Беларусь и усилению контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы», — сообщила пресс-служба белорусского министерства.

Белорусский госмонополист «Белавиа» сообщил 31 августа, что «продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 14 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)».

Днём ранее, 30 июля, Госпогранкомитет Белоруссии отчитался отчитался: «Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке. Взаимодействие белорусских пограничников с украинскими коллегами организовано на всех уровнях от командиров подразделений границы до руководителей пограничных ведомств».

Все эти факты указывают на желание Лукашенко устроить международный торг политическими заложниками. За головы «33 вагнеровцев» он желает получить дивиденды, прежде всего, от Москвы. Киев охотно подыгрывает.

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Владимир Путин в ходе состоявшегося 31 июля заседания российского Совбеза обсудил инцидент с задержанием российских граждан в другой части Союзного государства. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По итогам была «выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены».

Состав участников, рассматривавших «белорусский вопрос», а точнее — фактический захват Александром Лукашенко политических заложников, указывает на всю серьёзность ситуации. Находящиеся в неволе 33 российских гражданина стали, видимо, формальным поводом для более пристального взгляда на состояние отношений между двумя частями Союзного государства.

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Торговля людьми и пограничный конфликт — закономерные следствия той политики, которую Москва проводила не только в отношении Белоруссии, но и всего постсоветского пространства. Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства, как оказалось, являются хорошим поводом платить хорошие зарплаты за профанацию интеграции, выпить и закусить после дежурной речи, просто развеяться во время дипломатического и прочего туризма.

Сергей Лавров может иметь какое угодно мнение о состоянии отношений Москвы и Минска, однако накопленные за последние 20 лет факты говорят о фиаско. Сейчас номинальный союзник открыто торгует головами 33 российских заложников. До этого были отказы Лукашенко от исполнения своих обещаний признать Южную Осетию и Абхазию, торпедирование плана федерализации Украины в 2014 году и многое другое. Головы граждан России тоже торговались — Владислав Баумгертнер и Анна Богачева лишь самые известные, но далеко не единственные.

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Сейчас 33 конкретных гражданина России ждут, что сделает Россия. Не скажет, а сделает, и сделает так, чтобы больше никогда и никому в голову не пришло брать российских граждан в заложники. Израиль, США, Франция, Британия и другие полноценные государства не делают тайны из своего опыта в подобных ситуациях.

Мяч на стороне Кремля.