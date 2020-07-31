Симферополь, , 20:38 — REGNUM Российский истребитель Су-27 был поднят на «перехват» самолета-разведчика США над нейтральными водами Чёрного моря, сообщает 31 июля Национальный центр управления обороной РФ.

Истребитель-перехватчик Су-27 Vitaly V. Kuzmin

Воздушная цель была идентифицирована как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США», — указано в сообщении Национального центра.

После того как самолёт-разведчик США изменил курс и отвернул от границ России, российский истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа вернулся на свою базу.

«Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом-разведчиком не допущено», — подчеркнули российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее российский истребитель Су-27 отогнал от границы РФ стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

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