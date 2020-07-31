Москва, , 20:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который приравнивает вейпы, кальяны и снюсы к табачной продукции и, соответственно, распространяет на них всё российское антитабачное законодательство. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь на электронные сигареты и кальяны распространяется соответствующая административная ответственность. В частности, ответственность распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, а также нарушения запрета их использования в помещениях и демонстрации процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле‑ и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях. Штрафы за это будут такими же, какие сейчас распространяются на обычные сигареты.

Также закон предусматривает запрет на курение в коммунальных квартирах. В правах и обязанностях граждан будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления никотиносодержащих веществ.

Курильщикам будет оказываться медицинская помощь, направленная на прекращение потребления табака или никотиносодержащей продукции.