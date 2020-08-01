Приштина, , 00:10 — REGNUM Государственный координатор Косово по диалогу с Сербией Скендер Хюсени в субботу 1 августа направится в США, где проведет встречи с высокопоставленными представителями Государственного департамента США. В интервью для Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) политик заявил, что целью его визита станет координация процесса диалога, после возобновления протекавшего при посредничестве ЕС, с США.

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Хюсени подчеркнул, что США полностью вовлечены в процесс диалога между сторонами, и роль США в процессе велика, активна и незаменима. Косовский дипломат заявил, что усилившаяся активность США и ЕС на косовском направлении позволяет надеяться, что отношения между Сербией и Косово будут урегулированы в ближайшее время.

Тем не менее до настоящего момента сербская сторона не проявляет готовности к признанию Косово, что для Приштины является единственным возможным исходом переговоров.

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