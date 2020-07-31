Москва, , 18:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму. Закон опубликован сегодня, 31 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон был подготовлен депутатом Государственной думы Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и сенатором Андреем Клишасом (Красноярский край) в рамках реализации принятых к Конституции поправок.

В законе уточняется, что запрет на отчуждение земель России распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти.

В связи с вступлением в силу этого закона будут внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Отныне любые спекуляции относительно статуса российского Крыма и российских Курильских островов являются наказуемыми.