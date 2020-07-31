Лампедуза , Италия, , 18:53 — REGNUM Представители правящей в Италии коалиции либералов и популистов согласовали поправки в «антимиграционные» законы, вступившие в силу в 2019 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини, передает Sky в пятницу, 31 июля.

В частности, отменены миллионные штрафы для перевозчиков нелегальных мигрантов, восстановлены прежние суммы штрафов — от 10 до 50 тысяч евро.

Также государство намерено отказаться от права конфисковывать корабли перевозчиков до окончания судебного процесса, если таковой будет иметь место.

Перевозка нелегальных мигрантов по-прежнему является нарушением итальянских законов, однако формально корабли неправительственных организаций, перевозящие мигрантов из территориальных вод североафриканских стран в Италию, не обязательно попадают под эту статью — их могут считать «спасающими» мигрантов и везущими их в «безопасный порт».

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.