Москва, , 18:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территории РФ к экстремизму.

Закон принят Госдумой и одобрен Совфедом во исполнении новых положений Конституции.

Действующее законодательство приравнивает нарушение целостности Российской Федерации к экстремистской деятельности. Подписанным законом уточняется понятие «экстремизм» — указывается, что к нему относится нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вместе с тем законодатель совместно с Верховным судом намерен дать четкое определение понятию «экстремизм», чтобы избежать злоупотреблений.

Кроме того, в связи с поправками к Конституции парламентарии внесли в Госдуму пакет поправок, вводящий административную преюдицию для применения уголовной ответственности за отчуждение территории РФ и призывы к этому.