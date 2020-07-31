Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM Единственный плюс трехдневного голосования — удобство для граждан, которые хотят заняться в воскресенье другими делами, но минусов намного больше, главный из них — в том, что контроль за процессом голосования станет фактически невозможным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 31 июля, политолог Валентин Бианки.

Избирательный участок Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, дающий региональным избирательным комиссиям и ЦИК право проводить выборы в течение не одного, а двух или трех дней.

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« Единственный плюс трехдневного голосования в том, что некоторому количеству граждан так будет удобнее. Единый день голосования у нас в сентябре, когда, например, дачный сезон еще не закончился. Кому-то может быть удобнее голосовать в пятницу. Гипотетически это может повысить явку на несколько процентов.

Но минусов намного больше. Главный из них состоит в том, что возможность контролировать процесс сократится даже не в три, по количеству дней, а в десять раз. При этом легитимность выборов и сейчас вызывает вопросы.