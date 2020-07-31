Москва, , 18:15 — REGNUM Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон регламентирует распространение сотрудниками и ветеранами ФСБ информации о своей профессиональной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Приёмная ФСБ России Петр Данилов © ИА Красная Весна

К профессиональной тайне закон относит информацию, «разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации».

Запрет вводится именно на несанкционированное распространение сотрудниками ФСБ информации, связанной с их службой, отметил Пискарёв.

«Материалы о деятельности ФСБ, подготовленные для публикации действующими или бывшими сотрудниками службы, будут проходить экспертную оценку в органах безопасности, которые изучат их на наличие или отсутствие указанной информации и представят автору соответствующее заключение», — подчеркнул глава профильного комитета.

По его словам, сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован.

«Мы восполняем этот пробел. Речь идет о сведениях о работе органов госбезопасности, которые могут попасть в руки недружественных сил и создать угрозу не только для самого ведомства, но и в целом для безопасности страны», — пояснил парламентарий.