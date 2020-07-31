Минск, , 18:03 — REGNUM На частных лиц, имеющих отношение к силовой деятельности, не распространяются правила протоколов, действующих в отношении находящихся в другой стране военнослужащих, именно отсутствие таких норм и сделало возможным задержание российских граждан в Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 31 июля, политолог Дмитрий Солонников.

Как сообщалось ранее, 31 июля Владимир Путин обсудил задержание российских граждан в Белоруссии с членами Совета безопасности России. В Кремле, как отметили в пресс-службе президента, надеются, что белорусские власти быстро разберутся в ситуации и задержанные граждане окажутся на свободе.

Путин обсудил с Совбезом задержание в Минске группы граждан РФ

«Когда военнослужащие одного государство находятся на территории другого государства или просто перемещаются через него, они действуют в рамках определенного протокола. Когда же в этой ситуации появляются сотрудники частных компаний, то никакого протокола у них нет, никто формально ни о чем ни с кем не договаривался.

А неформальный протокол, если он и был, может давать сбои. Отсюда и проблемы. Белорусские силовики видят, что часть российской группы покинула их территорию, а часть почему-то нет. У них возникают вопросы и опасения. А кто в российском государстве отвечал за эти перемещения? Никто.

Мы снова имеем дело с ситуацией, когда частные лица занимаются внешнеполитической деятельностью, не ставя государство в известность, во всяком случае — формально. Ранее схожие проблемы возникали в США. Конечно, государство теперь должно защитить граждан. Но получилось, что и этих граждан, и государство подставили«, — отметил Дмитрий Солонников.