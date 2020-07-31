Хабаровск, , 17:39 — REGNUM Митингующие в Хабаровском крае нарушают права других людей, считает уполномоченный по правам человека региона Игорь Чесницкий.

«Эти люди нарушают права других граждан, которые совсем не участвуют в этих акциях, но тем не менее вынуждены слушать этот шум, — заявил он сегодня, 31 июля, на встрече с журналистами. — Вынуждены мириться с тем, что не проехать иногда бывает. Моя позиция — в правовом государстве все вопросы нужно решать правовым путем».

Чесницкий подчеркнул, что является противником «любых незаконных акций, будь то шествия или демонстрации… Разрешит мэрия [Хабаровска] где-то шествие проводить — вот там это и нужно делать», — считает омбудсмен.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004—2005 гг. 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности и назначил врио главы региона депутата Государственной думы РФ от ЛДПР Михаила Дегтярёва.