Минск, , 16:53 — REGNUM Задержание российских граждан вряд ли добавит Александру Лукашенко симпатий со стороны граждан, условно ориентированных «на Запад», зато вызовет массу вопросов у сторонников союза с Россией, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 31 июля, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев.

Как сообщалось ранее, 31 июля Владимир Путин обсудил задержание российских граждан в Белоруссии с членами Совета безопасности России. В Кремле, как отметили в пресс-службе президента, надеются, что белорусские власти быстро разберутся в ситуации и задержанные граждане окажутся на свободе.

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« Все эти происшествия выглядят очень странными. Понятно, что идет предвыборная кампания, используются те или иные избирательные технологии. Но неясно, на какую электоральную группу в данном случае был расчет. Эти действия вряд ли добавят симпатий Лукашенко со стороны тех, кто условно ориентирован «на Запад», и вызовут массу вопросов у сторонников союза России и Белоруссии.