Москва, , 16:43 — REGNUM Вероятность военного столкновения между КНР и США крайне невелика, хотя нельзя исключать возможность различного рода «гибридных войн», где участие крупных государств будет опосредовано местными вооружёнными группами в той или иной зоне конфликта. Об этом 31 июля заявил президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев на телеканале «Россия 24».

«Мы будем наблюдать скорее риторическую борьбу без переходов в горячую фазу», — заявил Санакоев.

Между тем, информационная война уже фактически развернулась.

«Речь Помпео можно считать одним из элементов этой информационной войны. Тем не менее Китайсая Народная Республика благодаря такому партнёрству, как с Россией, военно-технически оснащена достаточно хорошо. Я не думаю, чтобы американцы попробовали «на зуб» силу и крепость Народно-освободительной армии Китая», — отметил эксперт.

30 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет собой «центральную угрозу современной эпохи». Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США по вопросам формирования бюджета Госдепа на 2021 финансовый год.