Москва, , 16:36 — REGNUM Нельзя исключать, что конфронтация США и Китая может перерасти в форму локального вооружённого конфликта или других форм гибридной войны. Об этом 31 июля заявил президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев на телеканале «Россия 24».

«Хотелось бы верить, что всё-таки верх одержит благоразумие и конфронтация не перейдёт в какую-то острую фазу военных действий, прокси-войн или каких-то других новых форм гибридной войны», — заявил Санакоев.

В то же время информационная война уже разворачивается, отметил он.

«Собственно говоря, речь Помпео можно считать одним из элементов этой информационной войны. Тем не менее Китайская Народная Республика благодаря такому партнёрству, как с Россией, военно-технически оснащена достаточно хорошо. Я не думаю, чтобы американцы попробовали «на зуб» силу и крепость Народно-освободительной армии Китая», — указал он.

30 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет собой «центральную угрозу современной эпохи». Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США по вопросам формирования бюджета Госдепа на 2021 финансовый год.