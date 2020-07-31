Екатеринбург, , 16:37 — REGNUM Офицер-подводник Александр Григорьев назначен на должность советника главы Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С 2003 по 2020 год Григорьев проходил военную службу на ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Екатеринбург», также он был замкомандира по военно-политической работе. Бывший военный назначен советником по особым поручениям.

До этого офицер-подводник не привлекался на муниципальную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в горадминистрации уволился вице-мэр по социальным вопросам Дмитрий Баранов.

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