Москва, , 16:29 — REGNUM Борьба Китая и США в настоящее время — это не просто конфликт интересов, а противостояние двух принципиально разных проектов международного устройства. Об этом 31 июля заявил президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев на телеканале «Россия 24».

«В принципе, это достаточно очевидное продолжение той самой холодной войны, в которой США как самопровозглашённый гегемон этого Pax Americana вели борьбу с Советским Союзом и, в общем, удачно справились с задачей разрушить эту страну», — заявил Санакоев.

«Продолжает теперь вести эту же самую холодную войну с Китаем как с системой другого мира, как со страной, которая фактически ведёт вместе со своими партнёрами ближайшими, такими как Российская Федерация и другими странами мира — ведёт человечество к совершенно другому будущему, более правильному, безопасному, более светлому», — подчеркнул он.

30 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет собой «центральную угрозу современной эпохи». Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США по вопросам формирования бюджета Госдепа на 2021 финансовый год.