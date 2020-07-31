Москва, , 16:20 — REGNUM Существует представление о глубоком единстве Китая и США по крайней мере с экономической точки зрения, которое предшествовало напряжённости, возникшей после того, как президентом США стал Дональд Трамп. Однако это не вполне верная точка зрения. Об этом 31 июля заявил президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев на телеканале «Россия 24».

«На самом деле это не так. При Обаме, при создании Транстихоокеанского партнёрства и Трансатлантического партнёрства, наоборот, американцы говорили, что они будут создавать это партнёрство без участия Китая и России», — заявил Санакоев.

«Вообще, в целом, я бы сказал, что противостояние между США и Китаем системное. Оно не вдруг взялось и даже совсем не по поводу того, что эти два государства являются двумя экономиками, конкурирующими между собой. Это две разные системы», — подчеркнул он.

30 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет собой «центральную угрозу современной эпохи». Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США по вопросам формирования бюджета Госдепа на 2021 финансовый год.