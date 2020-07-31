Париж, , 16:10 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран оставляет решение о локальном распространении ношения масок в открытых общественных местах на усмотрение местных властей, передает BFM TV.

«Чтобы ограничить распространение COVID-19, префекты смогут указом ввести обязательное ношение защитных масок в открытых общественных местах. Это решение может быть принято на месте, в зависимости от развития эпидемии на каждой территории», — написал Оливье Веран в Twiiter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции двое несовершеннолетних оказались под стражей в полиции после того, как накануне вечером в Дижоне избили водителя трамвая, который попросил их надеть защитные маски.

Подробнее в материале: Во Франции пассажиры избили водителя трамвая за требование надеть маску