Луганск, , 15:58 — REGNUM Инициатива сенаторов США о выделении Украине военной помощи говорит о разжигании конфликта в Донбассе. Об этом 31 июля заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

По его словам, Вашингтон традиционно «готов биться за свои интересы в Евразии до последнего украинца, да и не только украинца — к примеру, белорусы тоже подойдут». При этом судьба самих жителей Украины, добавил он, США волнует не более, «чем судьба расходного материала».

«В Донбассе оценка таким инициативам однозначная — это разжигание войны и стремление, чтобы кровопролитие не заканчивалось», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов от республиканской и демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи. Сейчас размер ежегодной американской военной помощи Украине составляет около $250 млн.

Кроме финансовой помощи законопроект предусматривает также отчет администрации о дипломатической поддержке США Украины в течение следующих пяти лет, а также предоставление Пентагоном и госдепартаментом отчета о потенциале и потребностях Вооруженных сил Украины, плана поставок американской помощи в области безопасности Украине.

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