Москва, , 15:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, регламентирующий возможность проведения голосования на выборах в течение нескольких дней, но не более трех.

Закон дал ЦИК новые полномочия — принимать решение о сроках проведения выборов на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.

Закон вызвал резкое неприятие оппозиции. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили категорически против норм, по их мнению, способствующих нарушениям и делигитимизирующих итоги голосования. Сначала такую позицию разделяли и в ЛДПР, однако там изменили позиции, закон был принят Госдумой их голосами, «Единой России» и ряда депутатов от «Справедливой России».

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов осудил блеф трехдневного голосования на выборах