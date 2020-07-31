Пекин, 31 июля 2020, 15:50 — REGNUM Передвижение военной техники зафиксировано в китайской провинции Гуандун на юго-востоке страны. Видеозапись, сделанная очевидцами, опубликована 31 июля в телеграм-канале «Китайская угроза».
В кадре запечатлена длинная вереница бронемашин с военнослужащими на автомобильной трассе. Техника движется своим ходом, также есть машины, которые везут на платформах.
Предположительно, переброска техники связана с укреплением на юге китайских военных сил против Тайваня.
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