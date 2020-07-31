Москва, , 15:46 — REGNUM Для урегулирования конфликта в Донбассе Украина и народные республики должны пойти навстречу друг другу. Об этом 31 июля заявил новый глава украинской делегации на переговорах в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук при помощи телемоста в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я постараюсь доказать, чтобы услышали Украину и пошли на встречу друг другу и установили мир. Не может быть мира за счет интересов друг друга, только за счет сближения друг к другу. Слушать людей в Донбассе, слушать людей на Украине», — сказал Кравчук.

Он отметил, что нужно перестать стрелять, чтобы переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе увенчались успехом.

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