Москва, , 15:38 — REGNUM Политическая ситуация в США меняется с невероятной скоростью и оценить перспективы президента Дональда Трампа на грядущих выборах стало невозможно. Об этом 31 июля заявил профессор РЭУ им. Плеханова, заведующий кафедрой политологии и социологи РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин на телеканале «Россия 24».

«Моя оценка 50 на 50 — не потому что я прячусь, а потому что сегодня на самом деле все искренне убеждены в том, что мы будем свидетелями очень интересных выборных процессов, которые происходят в Соединённых Штатах Америки», — заявил Кошкин.

По его мнению, в то время как демократы готовы вновь раскрутить тему российского вмешательства в выборы в случае необходимости, сам действующий президент США намерен актуализировать тему коррупционных связей Байдена на Украине.

«У него есть доказательства. Сейчас они начинают быть в фокусе внимания, и это ещё один из весомых аргументов, которые будут предъявлены Трампом — ещё три месяца — как нарушение принципов голосования. И в определённой степени он поставит вопрос о реформировании, которое уже назрело в Соединённых Штатах Америки», — отметил он.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».

Между тем, ранее президент США Дональд Трамп указывал, что намерен также использовать во время предвыборной кампании тему возможной причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына к коррупции на Украине.

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