Москва, 31 июля 2020, 15:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп тактически проигрывает своему сопернику в предвыборной гонке Джо Байдену, однако ситуация может резко измениться. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп
Дональд Трамп

«Шансы — 50 на 50. Сейчас настолько быстро и резко меняется ситуация, что предсказать очень трудно. Ещё впереди время есть какое-то и, может быть, Трамп попытаеся изменить ситуацию к лучшему», — заявил Блохин», — заявил Блохин.

По его мнению, в первую очередь Трамп попытается перевести все стрелки своих внутренних на внешнего врага.

«Всячески пытается перевести стрелки на противоборство с Китаем, на сдерживание Китая. И новый его враг должен как бы консолидировать это расколотое общество американское», — подчеркнул он.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».