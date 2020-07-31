Киев, , 15:32 — REGNUM Группа сенаторов от республиканской и демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи.

Как заявил в своем комментарии 31 июля политолог Семен Уралов, таким образом всего за 300 млн в год США намерены стимулировать киевские элиты продолжать войну на своей территории.

«Технологии самоистребления аборигенов не меняются уже 500 лет. За небольшие деньги и другие «ништяки» для вождей одни индейские племена вырезали своих собратьев. При этом искренне верили, что ведут священную войну с заклятым врагом», — отмечает эксперт.

Вместе с тем, политолог удивляется, как быстро «подешевели» украинские элиты.

«300 млн долларов — это ничто по сравнению с потенциальными доходами ЗАЗа, Криворожстали, Одесского припортового или Южмаша», — отметил он.

«Вся эта грустная история указывает на то, что наши бледнолицые партнеры будут зачищать территории от ненужного населения за очень небольшие деньги», — резюмировал Уралов.

ИА REGNUM напоминает, что председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уже заявил, что выделение США «военной помощи» Украине «открывает двери» России для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять — то есть ДНР и ЛНР.»В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально», — заявил Калашников.