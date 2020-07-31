Грозный, , 15:31 — REGNUM О присвоении звания генерал-майораРосгвардииглава Чечни Рамзан Кадыров услышал из уст президента РФ Владимира Путина по телефону. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин и Рамзан Кадыров Kremlin.ru

«Я телефон взял. Президент говорит: «Ты сидишь?» Я отвечаю: «Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою». Он говорит: «Есть повод». Зачитал указ и поздравил», — сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что после такого он «попросит больше санкций» как против него персонально, так и против его окружения.