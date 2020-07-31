Москва, , 15:33 — REGNUM На посту главы украинской делегации на переговорах в Минске первый президент Украины Леонид Кравчук будет делать все, чтобы боевые действия в Донбассе были прекращены. Об этом он лично заявил 31 июля при помощи телемоста в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я буду делать все, чтобы мы слышали друг друга. У меня нет амбиций, нет каких-то карьерных целей. В этом году исполнилось 64 года, как я у власти. Я хочу сделать единственное — чтобы на Донбассе был мир», — сказал Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Кравчук был назначен на должность главы украинской делегации на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.

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