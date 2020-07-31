Москва, , 15:29 — REGNUM Китай в роли внешнего врага стал ключевым инструментом в предвыборной борьбе для президента США Дональда Трампа. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

«Он хочет воспользоваться этой ситуацией, хочет перевести все стрелки своих внутренних проблем как раз на внешнего врага. Как раз этим внешним врагом для Трампа является Китай», — заявил Блохин.

«Уже было объявлено, что Китай чуть ли не ответственнен за распространение COVID-19 в глобальном масштабе, дескать они стоят и за расовыми проблемами внутри Соединённых Штатов», — указал он.

По его мнению, Трамп во многом вынужденно придерживается агрессивной антикитайской повестки, поскольку демократы, в свою очередь, также получили сильный рычаг давления на американского президента.

«Теперь они обвиняют его не в каком-то квази-явлении, как российское вмешательство, которое так никто и не доказал. Они обвиняют его в неэффективности и его команду как раз в борьбе с пандемией», — отметил он.