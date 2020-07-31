Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Власти США намерены направить производителям лекарств Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) до $2,1 млрд за производство и поставку разрабатываемой ими вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 31 июля говорится в совместном заявлении британской и французской фармацевтических компаний, передаёт CNBC.

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«Правительство США предоставит финансирование в размере до $2,1 млрд на разработку, включая клинические испытания, производство, масштабирование и доставку начальных 100 млн доз (вакцины)», — уточняется в заявлении.

Также в компаниях добавили, что более половины от этой суммы будет направлено на поддержку дальнейшей разработки вакцины, включая клинические испытания. Остальное пойдет на производство и поставку 100 млн доз. Также, по словам представителей производителей лекарств, США будут иметь возможность заказать дополнительные 500 миллионов доз.

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«Глобальная потребность в вакцине для предотвращения COVID-19 огромна, и ни одна вакцина или компания не сможет удовлетворить глобальный спрос в одиночку», — заявил исполнительный вице-президент и руководитель отдела вакцин Sanofi Томас Триомф.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусная инфекция выявлена у более чем 17,3 млн человек. Свыше 667,8 тыс. человек, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время разрабатывается более 150 вакцин, а 25 уже находятся в стадии клинических испытаний.

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