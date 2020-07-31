Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Политические процессы в Грузии беспокоят Вашингтон, и если там увидят, что нарушаются «стандарты демократии» во время выборов в грузинский парламент, то со стороны США последует реакция. Об этом рассказал журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По мнению оппозиционера, американские политики следят за происходящим в Грузии, несмотря на пандемию и сложные политические процессы в США. Если там будут претензии к грузинским властям, то под ударом окажутся правящая партия «Грузинская мечта» и ее лидер Бидзина Иванишвили.

«Несмотря на другие проблемы в мире, те же самые ковидные или американские внутриполитические процессы, они продолжают следить за нашими проблемами. Если произойдет грубое нарушение стандартов демократии и попытка фальсификации выборов, естественно, это приведет к еще более сильному давлению на Иванишвили и на «Грузинскую мечту», — сказал Капанадзе.

Он отметил, что такое давление отрицательно скажется не только на конкретных личностях или политических силах, но и на всей Грузии.

Стоит отметить, что в риторике представителей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий постоянно идет обращение к представителям США или Евросоюза. Правильность курса Грузии местными политиками оценивается в зависимости о того, что о нем говорят в западных странах.

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