Москва, , 15:16 — REGNUM Закон о денонсации соглашения между Россией и Казахстаном об использовании казахстанского узла «Балхаш» подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Узел «Балхаш» используется в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Соглашение было подписано 2 декабря 2014 года в Москве. В состав узла входит радиолокационная станция «Днепр».

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что казахстанский узел «Балхаш» стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России. Все имущество, принадлежащее российской стороне, планируют вывезти до окончания действия соглашения.

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