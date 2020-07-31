Пенза, , 16:32 — REGNUM В пятницу, 31 июля, Иван Белозерцев получил удостоверение кандидата на должность губернатора Пензенской области. Вручение состоялось в региональной избирательной комиссии. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Документы для участия в выборах на пост главы региона действующий губернатор подал в избирком 8 июля, когда и заявил о готовности продолжать работу и реализовывать намеченные проекты для развития Пензенской области. Избирком, проверив документы, установил, что выдвижение Белозерцева в качестве кандидата соответствует законодательству. Действующий губернатор представил 265 подписей депутатов муниципальных образований, среди которых нет недостоверных, рассказал председатель избиркома области Алексей Климухин.

Получив удостоверение, Белозерцев отметил, что теперь имеет право активно работать с избирателями как кандидат в губернаторы Пензенской области.

Напомним, выборы губернатора Пензенской области пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

Читайте также: Белозерцев подал в пензенский ЦИК документы для участия в выборах

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенский ЦИК поступили документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора области от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» депутата Пензенской гордумы седьмого созыва Петра Чугая. Документы для участия в выборах на пост главы региона также подали: от партии ЛДПР — депутат заксобрания области Александр Васильев, от «Единой России» — действующий губернатор Иван Белозерцев, председатель регионального отделения «Справедливой России» Анна Очкина и замглавы Пензы, депутат пензенской гордумы от фракции КПРФ Олег Шаляпин.

Читайте также: В Пензе на пост губернатора от партии пенсионеров выдвинули кандидата