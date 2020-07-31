Киев, , 15:31 — REGNUM Следующий раунд переговоров Украины и Ирана, касательно расследования обстоятельств гибели украинского самолёта над Тегераном, запланирован на октябрь 2020 года. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

«30 июля 2020 года в Киеве состоялся первый раунд переговоров с делегацией Исламской республики Иран по сотрудничеству в рамках расследования авиакатастрофы самолёта авиакомпании «МАУ» рейса PS752 «Тегеран — Киев». Следующий раунд переговоров планируется провести уже в октябре», — сказано в сообщении.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил необходимость налаживания взаимодействия между правоохранительными органами Украины и Ирана для проведения объективного расследования обстоятельств трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первый раунд переговоров с Ираном прошёл конструктивно и дал определённые результаты.

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