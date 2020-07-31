Москва, , 15:06 — REGNUM Более половины граждан РФ (51%) считают, что победа на выборах в Белоруссии Александра Лукашенко выгодна России. 38% видят выгоду в победе другого кандидата, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению российских граждан, симпатизирующих Лукашенко, «к нему привыкли, известно, чего от него ожидать» (15%), «Лукашенко — хороший президент» (5%), нравятся качества главы Белоруссии (4%).

Сторонники другого кандидата отмечают, что в последнее время между Россией и Белоруссией отношения ухудшились. При новом президенте они ждут улучшения отношений и возможно создание союзного государства (4%). «Нужны перемены, новые люди» (1%).

Опрос проведен 10−12 июля 2020 года. Опрошены по телефону 1000 граждан РФ старше 19 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдают за президентскими выборами в Белоруссии 45% жителей России: 7% — очень внимательно, 38% — не внимательно. Не следят 53%.

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