Москва, , 15:02 — REGNUM Поляризация в американском обществе приводит к мобилизации сторонников как действующего президент США Дональда Трампа, так и сторонников Демократической партии. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

«Даже в условиях нынешней поляризации полностью списывать Трампа с счетов не стоит. Я думаю, что нас, во-первых, ждёт одно из самых интереснейших политических ток-шоу на планете, а во-вторых, электорат каждого кандидата, как Байдена, так и Трампа, рассматривает эти выборы как свой последний шанс», — заявил Блохин.«Электорат Байдена рассматривает — и, кстати, либеральные элиты, — что если придёт Байден, то это придёт новый Обама и всё встанет на свои места. Что Байден перечеркнёт все предыдущие инициативы Трампа и снова будет усиленно евроатлантическую солидарность (продвигать)», — указал он.

В то же времяэлекторат Трампа, этот «белый англо-саксонский протестантский костяк», также готов к новой мобилизации.

«По прогнозу ООН, в середине XXI века они станут меньшинством. Они рассматривают Трампа как последний шанс вернуть традиционную Америку», — указал Блохин.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».