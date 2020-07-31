Москва, , 14:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может начать продвигать повестку о недемократичности процедур в ходе президентских выборов в США в 2020 году. Об этом 31 июля заявил американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, вряд ли это получится (перенос выборов из-за протестов). Даже согласно двадцатой поправке конституции США, 20 января заканчиваются полномочия президента Дональда Трампа и его вице-президента Пенса. Поэтому они просто останутся без власти», — заявил Блохин.

«В таком случае нужны новые выборы. Тут, скорее, Трамп формирует эту основу для возможного своего проигрыша — и в своём проигрыше он будет винить как раз вот эту номенклатуру, эту бюрократию, это глубинное государство, про которое он говорил как раз, что «осушит это вашингтонское болото», — указал он.

30 июля президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за пандемии коронавируса. Позже представитель штаба президента США Хоган Гидли назвал данное предложение «риторическим», хотя сам американский лидер продолжает оценивать ноябрьские выборы как «бардак».