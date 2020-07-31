Хабаровск,
31 июля 2020, 14:56 — REGNUM Введение «ценза оседлости» для губернаторов было бы вредным решением, поскольку мешало бы бороться с коррупционными схемами методом появления в регионе нового руководителя, не связанного с прежними элитами, отметил в беседе с корреспондентом в пятницу, 31 июля, политолог ИА REGNUM Владимир Васильев, комментируя инициативу депутата Хабаровской краевой думы Петра Емельянова.
Как сообщалось ранее, Емельянов внес в парламент
региона
законопроект, согласно нормам которого
претендентом на пост губернатора
края
может быть только
человек, проживший в нем
не менее 10 лет.
«У ЛДПР в местном парламенте есть большинство. А на высшем уровне существует договор между ЛДПР и администрацией президента. И кандидатура Михаила Дегтярева с прагматической точки зрения должна ЛДПР устраивать: регион как возглавлял их представитель, так и продолжит представлять.
Но и безотносительно шансов этой поправки на утверждение ее следует считать ненужной. Прежде всего непонятно, с какой стати должен быть введен этот 10-летний ценз.
Кроме того, в некоторых наших регионах традиция такова, что губернатор всё выстраивает под себя. В том числе — четко и эффективно выстраивает коррупцию. И один из способов борьбы с этой коррупцией — приход нового человека, не связанного с местными элитами. Это может оздоравливать ситуацию«, — отметил Владимир Васильев.