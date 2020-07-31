Хабаровск, , 14:56 — REGNUM Введение «ценза оседлости» для губернаторов было бы вредным решением, поскольку мешало бы бороться с коррупционными схемами методом появления в регионе нового руководителя, не связанного с прежними элитами, отметил в беседе с корреспондентом в пятницу, 31 июля, политолог ИА REGNUM Владимир Васильев, комментируя инициативу депутата Хабаровской краевой думы Петра Емельянова.

Как сообщалось ранее, Емельянов внес в парламент региона законопроект, согласно нормам которого претендентом на пост губернатора края может быть только человек, проживший в нем не менее 10 лет.

« У ЛДПР в местном парламенте есть большинство. А на высшем уровне существует договор между ЛДПР и администрацией президента. И кандидатура Михаила Дегтярева с прагматической точки зрения должна ЛДПР устраивать: регион как возглавлял их представитель, так и продолжит представлять.

Но и безотносительно шансов этой поправки на утверждение ее следует считать ненужной. Прежде всего непонятно, с какой стати должен быть введен этот 10-летний ценз.